Названа дата отвода сил Украины и ДНР в Петровском

Украинские военные и ополченцы начнут разводить силы в Петровском районе 4 ноября, но только в случае, если никто не нарушит тишину. Эту операцию планировали еще 9 октября.

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«Если будет все безопасно в Петровском в течение недели, вы знаете, что семь дней должна быть тишина, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генсеком НАТО Енсом Столтенбергом в Киеве.

Президент Украины уверен, что лидеры стран нормандского формата проведут встречу, если «они этого хотят и стремятся к этому». Главный результат — договоренности о прекращении войны, считает Зеленский.

29 октября у линии соприкосновения в Донбассе в селе Золотое в ЛНР начался отвод сил, предусмотренный Минскими договоренностями. В 13:00 по местному времени (совпадает с московским) стороны запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать операцию, передают «Известия».

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1 октября контактная группа по Донбассу в Минске подписала «формулу Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов в регионе и предоставление ему особого статуса. Тогда стороны и согласовали дату разведения сил. Однако отвод неоднократно срывался, в чем самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев.