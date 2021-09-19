Названа дата открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама

Собор Парижской Богоматери возобновит работу в 2024 году, спустя пять лет после разрушительного пожара, уничтожившего большую часть здания. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил генерал Жан-Луи Жоржелин — президент организации, которая занимается восстановлением здания.

Он отметил, что пока проведены только основные работы по обеспечению безопасности внешних украшений собора. В частности, рабочие обернули специальным материалом гаргулий, который защитит их от разрушения, укрепили фронтоны и расчистили внешнюю часть собора.

«Официально заявляю, что здание Нотр-Дама теперь прочное и его стены выстоят еще много лет. Мы продолжим этапы восстановления разрушенных пожаром частей здания, чтобы снова открыть его для религиозных служб в 2024 году», — заявил генерал Жоржелин.

По его словам, открытие восстановленного собора Парижской Богоматери станет победой всей Франции.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. Огонь распространился практически по всей площади здания и привел к обрушению шпиля. На тушение пламени у пожарных ушло девять часов.

Официальная причина возникновения огня до сих пор не названа. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в помещении была неполадка с проводкой. В прокуратуре не исключили, что пламя появилось из-за непотушенной сигареты. Работы по укреплению поврежденного здания остановились в конце 2019 года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Их продолжили только в июне 2020 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон сразу после пожара пообещал, что Нотр-Дам восстановят в прежнем виде, к которому привыкли парижане. Он отметил, что если этого не сделать, то история этого никогда не простит.