Названа дата открытия границ Италии

Италия откроет границы уже 3 июня. Правительство снимет запрет и на поездки между регионами. В случае обострения эпидемической ситуации, все ограничения снова вступят в силу.

Как говорится в пресс-релизе Совета министров Италии, который опубликовал сайт правительства, с 3 июня поездки между различными регионами могут быть ограничены только государственными мерами, если снова появится риск массового заражения коронавирусом.

Это касается и поездок за рубеж и из-за рубежа. Итальянские власти разрешат передвижение между Ватиканом или Сан-Марино и соседними регионами. Внутри регионов передвигаться без каких-либо ограничений можно будет уже с 18 мая.

Италия закрыла внешние границы и существенно ограничила перемещение внутри страны в середине марта из-за пандемии коронавируса. Вспышка 2019-nCoV началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, а к весне 2020 года эпицентр разгула нового вируса переместился в Италию. За все время пандемии на Апеннинском полуострове выявили почти 224 тысячи случаев COVID-19. Умерли более 31 тысячи человек.