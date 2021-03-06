Названа дата отключения Украины от энергосистем России и Белоруссии

Украина в 2022 году полностью отключится от энергосистем России и Белоруссии. После этого произойдет полная синхронизация с европейской сетью, сообщил и. о. министра энергетики Юрий Витренко.

«Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система — прим.ред.) Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы», — процитировала Витренко пресс-служба кабмина Украины.

Исполняющий обязанности министра добавил, что на 2023 год намечена полная синхронизация с ENTSO-E — европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. Это позволит Украине добиться демонополизации рынка электроэнергии. Кроме того, благодаря синхронизации будут внедрены действенные прозрачные европейские процедуры и правила.

По словам Витренко, при пиковых нагрузках у страны есть проблемы с поставками электроэнергии из Европы. Власти изучают вопрос расширения и создания новых генерирующих мощностей. Это необходимо для удовлетворения потребностей страны.