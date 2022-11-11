Мир 11 ноября 2022, 16:23 Названа дата объявления Трампом о решении пойти на выборы президента США The Daily Beast: Трамп объявит о планах пойти на выборы президента США 15 ноября White House

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Экс-президент США Дональд Трамп собирается объявить об участии в выборах на пост главы государства в 2024 году, сообщил источник издания The Daily Beast. По его словам, это произойдет в 21:00 по североамериканскому восточному времени (05:00 по московскому).

Свое решение участвовать в президентской гонке Трамп огласит в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, уточнил собеседник издания. По его данным, цель политика — «зажечь деморализованную базу» республиканцев.

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Советники экс-президента отговаривали его от объявления о своих планах сейчас, потому что так он продемонстрирует слабость для потенциальных соперников.

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«Но есть также шанс, что он выдумает какую-нибудь причину», — сказал один из советников в комментарии изданию.

По его оценке, Трамп навряд ли откажется от намерения заявить о решении бороться за пост президента. Политику очень хочется провести кампанию и свести счеты с оппонентами

«Я уверен, будут конкуренты. Но им лучше готовиться к войне, потому что ничего нельзя исключать», — подчеркнул еще один собеседник портала.