Мир 17 апреля 2023, 13:23 СМИ назвали дату контрнаступления Украины Newsweek: США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля Официальный сайт президента Украины

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США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, которое запанировано на 30 апреля. Об этом пишет американский еженедельный новостной журнал Newsweek, ссылаясь на утекшие в сеть секретные документы.

«В одном документе отмечается, что Россия „отреагировала“ на действия США и разведывательные вылеты НАТО. Несколько других сообщений о том, что поставки и поддержка направляются в Украину в преддверии украинского наступления, запланированного на 30 апреля», — указано в публикации.

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Большинство документов, по данным Newsweek, имело гриф «Совершенно секретно». В тексте статьи также сказано, что разоблачения представляют «очень серьезную угрозу для национальной безопасности». Пентагон расследует утечку материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению.

«Соединенные Штаты и их союзники смотрят в будущее, занятые подготовкой Украины к весеннему „контрнаступлению“», — сказано в материале Newsweek.

Ранее «360» писал, что главы МИД G7 договорились сохранить жесткие антироссийские санкции и поддержку Украины. «Большая семерка» намерена плотно сотрудничать, чтобы усилить контроль над соблюдением ограничений против России. Киевский режим же взялся уничтожить все, что связывало Россию с Украиной. Власти уже активно переписывают учебники, сносят памятники, отменяют музыкальные и литературные произведения.