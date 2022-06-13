Названа дата консультаций по референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России

Делегация Южной Осетии (РЮО) 14 июня обсудит с правительством России вопрос референдума об интеграции региона в состав РФ. Об этом сообщили представители пресс-службы главы республики. Их слова процитировал ТАСС.

«Делегация Республики Южная Осетия во главе с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым выехала на консультации в Москву по вопросу референдума об объединении Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Консультации состоятся завтра, 14 июня», — сообщили представители ведомства.

Кроме Гаглоева в состав делегации вошли председатель парламента республики Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, исполняющий обязанности министра иностранных дел Дмитрий Медоев и государственный советник президента РЮО Константин Кочиев.

Ранее вопрос о референдуме поднял предыдущий глава РЮО Анатолий Бибилов. Он подписал указ, согласно которому голосование должно было пройти после президентских выборов. Однако 30 мая новоизбранный глава РЮО Гаглоев приостановил действие документа.