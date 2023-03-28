Мир 28 марта 2023, 12:36 Названа дата ежегодного послания Лукашенко к парламенту и жителям Белоруссии Администрациия президента Белоруссии: Лукашенко выступит с посланием 31 марта РИА «Новости»

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Датой ежегодного послания президента Белоруссии Александра Лукашенко к жителям республики и парламенту станет 31 марта. Как сообщило БелТА, об этом рассказал глава администрации белорусского лидера Игорь Сергеенко.

Он отметил, что главными темами, которые поднимет Лукашенко, станет ряд государственных задач по разным направлениям в текущей деятельности и на перспективу. Сергеенко подчеркнул, что глава республики уже назвал 2023 год особым в связи с началом электоральной кампании.

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«В 2024 году у нас пройдут одновременно выборы в парламент и местные Советы депутатов. И впервые фактически в новом формате выборы делегатов Всебелорусского народного собрания», — заявил глава администрации президента Белоруссии.

Сергеенко добавил, что в предстоящем послании Лукашенко также определит дальнейшее развитие страны в условиях изменившейся геополитической обстановки.

Материалы для подготовки послания предоставили государственные и общественные структуры, а также научное сообщество. Глава государства собрал все данные, чтобы провести анализ и подготовить свое обращение.

«Хотел бы отметить, что президент продолжает работу над посланием. Ситуация динамично меняется, практически ежедневно, и данный документ требует актуализации», — добавил Сергеенко.

Он добавил, что мероприятие пройдет во Дворце Республики с участием депутатов палаты представителей, руководителей министерств, государственных комитетов, местных органов власти, представителей промышленных предприятий, сельского хозяйства, науки, образования, СМИ и здравоохранения. Ожидается, что количество зрителей превысит 2,5 тысячи человек.