Названа дата ближайшей встречи министров обороны стран НАТО | 360°

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Названа дата ближайшей встречи министров обороны стран НАТО

НАТО: встреча министров обороны стран альянса состоится 13–14 октября в Брюсселе

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Ближайшая встреча министров обороны стран НАТО состоится 13–14 октября в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы альянса.

«Заседание министров обороны Североатлантического совета под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга пройдет в Брюсселе 13–14 октября», — сообщили в альянсе.

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Основной темой на повестке встреч в НАТО любого уровня с марта был конфликт на востоке Украины. Во время совещания на базе Рамштайн в сентябре под руководством государственного секретаря США Энтони Блинкена альянс обсудил увеличение поставок военной техники и вооружений Украине.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал НАТО не допустить прямого конфликта с Россией, назвав это основной задачей альянса в настоящее время.

Генсек НАТО Столтенберг сообщал, что альянс продолжит поставлять оружие на Украину даже в ущерб собственной обороноспособности. По его словам, НАТО посылает четкий сигнал российской власти о готовности защищать каждый метр территории своих союзников.

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