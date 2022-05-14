Названа дата 95-й церемонии вручения премии «Оскар»

Юбилейная, 95-я церемония премии «Оскар» в 2023 году состоится 12 марта в обычном формате. Награждение пройдет в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе.

Подача заявок в общих категориях завершится 15 ноября, 12 декабря начнется предварительное голосование. Объявление шорт-листов премии назначено на 21 декабря, написал Deadline.

Отбор закончится 31 декабря, затем с 12 по 17 января 2023 года будет проходить голосование по кандидатурам. После 24 января объявят номинантов на премию. Наконец, финальное голосование пройдет 2–7 марта, а 12 марта — 95-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию будет вести телеканал ABC.

В разные годы шесть российских фильмов было удостоено золотых статуэток в номинациях «Лучший документальный фильм», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Среди них «Разгром немецких войск под Москвой» 1942 года режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова, «Война и мир» 1965 года Сергея Бондарчука, советско-японский художественный фильм «Дерсу Узала» 1975 года режиссера Акиры Куросавы, «Москва слезам не верит» 1979 года Владимира Меньшова, «Утомленные солнцем» 1994 года Никиты Михалкова и фильм «Старик и море» 1999 года режиссера Александра Петрова.