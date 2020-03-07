Назван возможный ущерб мировой экономике от коронавируса

В десятках стран приняты беспрецедентные меры безопасности по борьбе с коронавирусом. Если инфекцию не сдержать и допустить пандемию, то мировая экономика потеряет до 2,7 триллиона долларов.

Bloomberg назвал четыре возможных варианта развития событий с коронавирусом. В первом случае, если Китай справится со вспышкой болезни в ближайшее время, то на экономике это никак не скажется. Если КНР не сможет быстро остановить коронавирус, то рост мировой экономики замедлится до 2,3%.

Согласно третьему сценарию, коронавирус замедлит рост десяти крупнейших экономик, которые бросят все силы и средства на борьбу с инфекцией. Четвертый — самый печальный вариант — глобальная пандемия. Если вирус поразит все страны, то мировая экономика потеряет 2,7 триллиона долларов, а ее рост вообще остановится.

Коронавирус появился в Китае в конце 2019 года. Он практически сразу вырвался на свободу. Сейчас случаи заболевания фиксируют по всему земному шару. От заразы погибли уже более 3,4 тысячи человек. Заразились более 100 тысяч человек.