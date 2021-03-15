Назван возможный срок регистрации «Спутника V» в Евросоюзе

В Европейском союзе могут одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не раньше мая. Об этом заявил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

«„Спутник V“ — вакцина, которая заслуживает всеобщего интереса. Мы рады сотрудничеству с компанией-производителем, посмотрим, сможем ли мы использовать препарат в Европе. Однако мы должны проверить стандарты производства. Я думаю, что до конца апреля мы не будем готовы [ответить]», — рассказал Кавалери в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore.

Он добавил, что регулятор может зарегистрировать препарат в мае.

Накануне европейский чиновник сообщил агентству Reuters, что ЕС планирует провести переговоры по закупке «Спутника V». Для этого, по его словам, необходимы запросы от четырех стран. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отметил, что спрос на нашу вакцину, которую создали в Центре имени Гамалеи, превышает предложение, однако в приоритете у российских властей обеспечить препаратом сограждан.