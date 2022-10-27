Назван возможный потолок цен на российскую нефть | 360°

Мир 27 октября 2022, 13:32 Назван возможный потолок цен на российскую нефть Reuters: потолок цен на нефть из России могут установить в районе $63-64 за баррель РИА "Новости"

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Страны Запада при определении потолка цен на нефть из России будут руководствоваться средней «исторической» ценой. Речь идет о диапазоне от 63 до 64 долларов за баррель. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источник.

Данный уровень цен может стать «естественным верхним лимитом», работа над планами по введению ограничения цен близится к завершению.

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Несколько официальных лиц рассказали агентству, что решение о ценовом диапазоне до сих пор не принято. Высокопоставленный чиновник из администрации американского президента Джо Байдена назвал все слухи о каком-либо разбросе стоимости на топливо не соответствующими действительности.

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Белый дом не подтвердил также информацию от агентства Bloomberg о том, что власти США вынуждены пересмотреть планируемый потолок цен на российскую нефть в сторону повышения. Якобы американская администрация не смогла договориться со многими государствами о реализации плана.

«Белый дом и администрация придерживаются курса на введение эффективного и жесткого потолка цен на российскую нефть в координации с „Группой семи“ и другими партнерами», — заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен предположила, что потолок цен на нефть может составить порядка 60 долларов за баррель.