facebook_pixel
    17 октября 2020, 09:43

    Назван влияющий на уязвимость к коронавирусу фактор

    Андрей Иванов

    Датские ученые провернули масштабную работу по изучению связи группы крови с тяжестью течения COVID-19. Они изучили данные почти полумиллиона пациентов с коронавирусом и пришли к выводу, что люди с первой группой крови переносят болезнь гораздо легче. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress.
    Назван влияющий на уязвимость к коронавирусу фактор

    По данным ученых, среди всех, кто заразился коронавирусом из их списка, меньше всего было пациентов с группой крови AB0 (первая группа) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая).

    Исследователи пришли к выводу, что в крови первой группы нет антигенов эритроцитов, которые пропускают 2019-nCoV в организм. После этого ученые работали с сотней пациентов с тяжелой формой COVID-19. Ни у кого из тех, кому понадобилась искусственная вентиляция легких и интенсивная терапия, не было первой группы крови.

    В сентябре ситуация с коронавирусом во всем мире начала ухудшаться. С начала пандемии во всем мире выявили более 39,3 миллиона случаев COVID-19. На первом месте Соединенные Штаты с восемью миллионами случаев. От последствий заражения коронавирусом умерли 1 104 367 человек.