Назван влияющий на уязвимость к коронавирусу фактор

По данным ученых, среди всех, кто заразился коронавирусом из их списка, меньше всего было пациентов с группой крови AB0 (первая группа) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая).

Исследователи пришли к выводу, что в крови первой группы нет антигенов эритроцитов, которые пропускают 2019-nCoV в организм. После этого ученые работали с сотней пациентов с тяжелой формой COVID-19. Ни у кого из тех, кому понадобилась искусственная вентиляция легких и интенсивная терапия, не было первой группы крови.

В сентябре ситуация с коронавирусом во всем мире начала ухудшаться. С начала пандемии во всем мире выявили более 39,3 миллиона случаев COVID-19. На первом месте Соединенные Штаты с восемью миллионами случаев. От последствий заражения коронавирусом умерли 1 104 367 человек.