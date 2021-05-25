Назван виновный в перекрытии Суэцкого канала контейнеровозом

Расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину капитана. Об этом заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

Специалисты, которые проводили расследование аварии, пришли к выводу, что лоцманы только консультировали капитана. Поэтому ответственность за случившееся лежит на нем, сообщило РИА «Новости».

«Расследование инцидента с Ever Given подтвердило, что была допущена ошибка при ориентировании корабля», — подчеркнул Рабиа.

По его словам, в день аварии до Ever Given канал успешно прошли более 30 судов. А в марте 2020 года погодные условия были еще хуже, но ничего подобного не произошло.

Контейнеровоз Ever Given следовал из Китая в Роттердам, но 23 марта сел на мель в Суэцком канале. Через шесть дней его смогли вернуть на воду. Но из-за шторма судно вскоре снова оказалось на мели. Во второй раз навигацию удалось восстановить быстрее.

В конце марта Рабиа уже заявлял, что ответственным за случившееся является капитан. Он также отметил, что сильные ветра никогда не приводили к закрытию канала. Его мнение разделил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.