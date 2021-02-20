Назван вероятный источник новой пандемии. Вакцины от него нет, а смертность 75%

Ученые назвали самым вероятным источником новой пандемии вирус нипах. Он передается от летучих лисиц к домашним свиньям и может поразить человека. Впервые возбудителя выявили в 1999 году в Малайзии. С тех пор в Юго-Западной Азии было уже несколько вспышек этого заболевания. Летальность инфекции составляет от 40 до 75%. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на заявления ученых.

После заражения у человека начинается воспаление головного мозга, переходящее в отек. Все это сопровождается сильными судорогами и рвотой. Даже если человек выживает, часть функций он утрачивает навсегда.

Вирус нипах Всемирная организация здравоохранения включила в список из 16 патогенов, которые могут вызвать новую пандемию.

Главная опасность этого возбудителя в том, что симптомы начинают проявляться только через 45 дней. Все это время человек остается распространителем и может заражать других. Специалисты опасаются, что в ходе очередной мутации вирус нипах распространится в густонаселенных странах Юго-Восточной Азии, а оттуда и на весь мир.

Заведующая кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки Ребекка Датч рассказала, что пока вспышки вируса нипах происходят очень локально, но существует вероятность, что он увеличит ареал.

«Уровень смертности от этого вируса составляет от 45 до 75% — это намного выше, чем COVID-19. Нипах передается через пищу, а также при контакте с экскрементами человека или животных», — рассказала она.

Свиньи заразились этим заболеванием, поедая инфицированные плоды финиковых пальм, таким образом вирус перешел на человека. В Малайзии уничтожили и сожгли более миллиона домашних свиней, чтобы остановить распространение инфекции.

«Пока что нипах распространяется при тесном контакте с инфицированным человеком, поэтому крупных цепочек передачи пока удалось избежать», — рассказала специалист. При этом она не исключила новой мутации вируса, которая станет более заразным. От этого возбудителя не существует вакцины и лекарств, которые бы останавливали его действие.

Ученые призывают человечество нужно готовиться к по-настоящему крупной пандемии, чтобы не допустить большого количества жертв.

«Самое главное — мы не должны просто смотреть только на нипах. Существует множество других инфекционных заболеваний, обладающих пандемическим потенциалом. Человек вторгся в ранее изолированные районы, где находится благотворная среда для вирусов», — заявила Ребекка Датч.

Специалисты намерены собрать все прототипы вакцины в единую базу, чтобы в случае прихода нового возбудителя получить возможность быстро создать новый препарат. Опыт пандемии коронавирусной инфекции научил человечество многому, поэтому нужно его использовать.