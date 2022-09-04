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Назван уровень заполненности газовых хранилищ в Германии

GIE: Уровень заполненности газовых хранилищ в Германии составил 85,02%

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Уровень заполнения немецких газовых хранилищ в субботу, 3 сентября, составил 85,02%, следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE. Таким образом, ФРГ достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток 1».

До этого в стране приняли законодательные поправки, которые обязывают операторов газовых хранилищ заполнить их к октябрю на 85%. К ноябрю этот показатель должен достичь 95%, напомнило РИА «Новости».

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Из данных GIE следует, что вечером субботы, 3 сентября, уровень заполненности немецких газовых хранилищ составил 85,02%.

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Крупнейшее в стране ПХГ «Реден», которое до этого через дочерние компании принадлежало «Газпрому», и в котором еще в апреле газа было менее чем на 1% объема, сейчас заполнено на 69,54%, следует из данных европейской группы.

Несколько дней назад премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что немецкие власти провели переговоры с зарубежными партнерами, но пока т ак и не нашли замену российскому газу. Он отметил, что встречи с представителями Норвегии и Катара не помогли решить этот вопрос.

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