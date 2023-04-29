Мир 29 апреля 2023, 05:11 Назван угрожающий Украине серьезный просчет Зеленского National Review: продвижение Зеленским либеральной повестки угрожает Украине Pxhere

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Президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой представителей республиканской партии США из-за продвижения либеральной повестки. Как заметил обозреватель National Review Бобби Миллер, теперь это угрожает поддержке Киева со стороны Штатов после 2024 года.

По мнению обозревателя, украинский лидер «мог бы провести мастер-класс по самосаботажу».

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«Появление его жены на обложке журнала Vogue и поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление — это дело прибрежных элит (термин, означающий группу людей, проживающих в США и придерживающихся либеральных политических взглядов — прим. ред.)», — указал автор статьи.

Возможная смена власти в Белом доме после выборов президента США в 2024 году поставит Киев в затруднительное положение.

Профессор, бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси считает, что Запад дал Зеленскому шесть месяцев на достижение успеха в конфликте с Россией. После этого он окажет сильное давление на украинского лидера ради начала мирного диалога. Однако, как отметил Уилласи-Уилси, добиться приемлемого для Запада результата будет весьма сложно.