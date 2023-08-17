Мир 17 августа 2023, 14:27 Назван тип оружия, которое Украина потребует от Запада Полковник Матвийчук: Украина может потребовать ракеты дальностью более 300 км U.S. Department of Defense

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Украина может попробовать попросить у Запада дальнобойное оружие, учитывая, что мобилизационный ресурс у нее на исходе. Такое мнение выразил в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Специалист пояснил, что имеет в виду оружие дальностью более 300 километров. ВСУ заинтересованы в этом, чтобы пытаться наносить удары по Крыму и удаленным точкам России, пояснил собеседник издания.

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«Также будут просить беспилотники, ракеты типа Storm Shadow», — предположил полковник.

Матвийчук допустил, что ВСУ могут пытаться нанести удары по Центральной России с помощью дальнобойного оружия. При этом эксперт уточнил, что прогнозировать это невозможно.

«[Вместе с тем] Запад, при всей его двуличности, может не разрешить наносить такие удары», — указал он, пояснив, что партнеры и спонсоры Украины не готовы переносить боевые действия в ту плоскость, о которой говорит киевский режим.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что помощи, которую страна получает от стран Запада, недостаточно.

«Пока идет конфликт, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает», — указал он.