Отношение Германии к газопроводу «Северный поток — 2» может измениться, если на выборах в правительство победит партия «Зеленые». Об этом заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф.

«Если к власти придет партия „Зеленых“, возникнут трудности с поставками природного газа, будет пересмотр некоторых соглашений», — процитировала Ункауфа газета «Известия».

Представитель ассоциации добавил, что ситуация изменится и в том случае, если «Зеленые» не победят на выборах. После формирования нового правительства начнется пересмотр энергетической политики Германии. Процесс будет проходить в рамках новой зеленой парадигмы.

«Мы должны сконфигурировать нашу энергетическую политику так, чтобы она отвечала сразу трем целям — быть и экономически выгодной, и безопасной, и экологичной. Концентрировать все внимание лишь на экологическом аспекте неправильно», — пояснил Ункауф.

По его словам, в случае победы «Зеленых» стране будет сложнее вести переговоры с Россией по вопросам энергетики. Проблема заключается в том, что партия не имеет достаточной компетенции в России.