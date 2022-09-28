Дания обозначила сроки завершения утечек газа из «Северных потоков» | 360°

Мир 28 сентября 2022, 19:36 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Дания обозначила сроки завершения утечек газа из «Северных потоков» Глава энергетического агентства Дании: газ в «Северных потоках» закончится к концу недели Официальный сайт

Читать 360tv в

Более половины газа из поврежденных трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» уже вытекло. Остальной объем выйдет из труб к воскресенью, 2 октября. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил глава энергетического агентства Дании Кристоффер Ботцау.

Общий объем энергоносителя в трубопроводах составлял 778 миллионов кубометров. Это почти треть годового выброса углекислого газа всей Дании.

Реклама

Утечки в газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» обнаружили на участках, идущих через воды Дании и Швеции в Балтийском море. Европейские страны уже назвали случившееся диверсией и приступили к расследованиям.

Реклама

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова объявила, что Россия планирует созвать Совет Безопасности ООН из-за аварий на газопроводах. Дипломат подчеркнула, что российская сторона считает случившееся провокацией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что половина объема энергоносителя в нитках «Северного потока — 2» предназначалась для России. Он подчеркнул, что газ стоил много денег, но теперь просто улетучивается.

0 0 0 0 0 0