Дания обозначила сроки завершения утечек газа из «Северных потоков» | 360°

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Дания обозначила сроки завершения утечек газа из «Северных потоков»

Глава энергетического агентства Дании: газ в «Северных потоках» закончится к концу недели

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Более половины газа из поврежденных трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» уже вытекло. Остальной объем выйдет из труб к воскресенью, 2 октября. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил глава энергетического агентства Дании Кристоффер Ботцау.

Общий объем энергоносителя в трубопроводах составлял 778 миллионов кубометров. Это почти треть годового выброса углекислого газа всей Дании.

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Утечки в газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» обнаружили на участках, идущих через воды Дании и Швеции в Балтийском море. Европейские страны уже назвали случившееся диверсией и приступили к расследованиям.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова объявила, что Россия планирует созвать Совет Безопасности ООН из-за аварий на газопроводах. Дипломат подчеркнула, что российская сторона считает случившееся провокацией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что половина объема энергоносителя в нитках «Северного потока — 2» предназначалась для России. Он подчеркнул, что газ стоил много денег, но теперь просто улетучивается.

Дания

Газопровод Северный поток — 2

Россия

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