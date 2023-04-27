27 апреля 2023, 17:06
Назван срок запуска всех четырех реакторов на АЭС «Аккую»
Президент Турции Эрдоган: все четыре реактора АЭС «Аккую» заработают к 2028 году
Все четыре реактора атомной электростанции АЭС «Аккую» заработают к 2028 году. Об этом на церемонии открытия объекта сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«До 2028 года постепенно будут вводиться все блоки атомной электростанции. Она позволит Турции обеспечить около 10% потребления электроэнергии», — сказал он.
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По словам Эрдогана, после начала работы всех четырех реакторов «Аккую» сможет вырабатывать примерно 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно.
Турецкий лидер и президент России Владимир Путин приняли участие в церемонии по видеосвязи. Перед началом мероприятия они тепло поприветствовали друг друга, помахав руками.
Путин заявлял, что «Аккую» является исключительным объектом, потому что АЭС помогает укрепить отношения России и Турции в экономической сфере.
Турция
Реджеп Эрдоган
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