Мир 27 апреля 2023, 17:06 Назван срок запуска всех четырех реакторов на АЭС «Аккую» Президент Турции Эрдоган: все четыре реактора АЭС «Аккую» заработают к 2028 году РИА «Новости»

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Все четыре реактора атомной электростанции АЭС «Аккую» заработают к 2028 году. Об этом на церемонии открытия объекта сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«До 2028 года постепенно будут вводиться все блоки атомной электростанции. Она позволит Турции обеспечить около 10% потребления электроэнергии», — сказал он.

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По словам Эрдогана, после начала работы всех четырех реакторов «Аккую» сможет вырабатывать примерно 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно.

Турецкий лидер и президент России Владимир Путин приняли участие в церемонии по видеосвязи. Перед началом мероприятия они тепло поприветствовали друг друга, помахав руками.

Путин заявлял, что «Аккую» является исключительным объектом, потому что АЭС помогает укрепить отношения России и Турции в экономической сфере.