14 марта 2023, 13:20
Назван срок запуска безналичной оплаты по карте «Мир» на Кубе
Посол Кубы в России анонсировал запуск безналичной оплаты по карте «Мир» летом
Банки Кубы начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Но пока речь идет только о снятии наличных песо по курсу один к полутора без учета комиссии за операцию. Возможность безналичных расчетов станет доступна к лету. Как сообщил ТАСС, такой прогноз сделал посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.
Он подчеркнул, что во время летних отпусков российские туристы смогут расплатиться картой «Мир» в ресторанах и магазинах.
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«Думаю, что этим летом российские туристы смогут [расплачиваться картой „Мир“]. Я надеюсь, по крайней мере, что это может быть осуществлено», — подчеркнул дипломат.
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Посол отметил, что стороны давно проводят работу по возможности использования карт «Мир» на Кубе.
О начале переговоров по использованию российской платежной системы «Мир» министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил в начале мая прошлого года.
Он пояснил, что удобные условия для оплаты услуг и покупки товаров привлечет больше туристов из России.
На сегодняшний день российская платежная система «Мир» работает в 10 странах, еще 15 государств готовы к ней подключиться.
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