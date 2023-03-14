Мир 14 марта 2023, 13:20 Назван срок запуска безналичной оплаты по карте «Мир» на Кубе Посол Кубы в России анонсировал запуск безналичной оплаты по карте «Мир» летом РИА «Новости»

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Банки Кубы начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Но пока речь идет только о снятии наличных песо по курсу один к полутора без учета комиссии за операцию. Возможность безналичных расчетов станет доступна к лету. Как сообщил ТАСС, такой прогноз сделал посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Он подчеркнул, что во время летних отпусков российские туристы смогут расплатиться картой «Мир» в ресторанах и магазинах.

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«Думаю, что этим летом российские туристы смогут [расплачиваться картой „Мир“]. Я надеюсь, по крайней мере, что это может быть осуществлено», — подчеркнул дипломат.

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Посол отметил, что стороны давно проводят работу по возможности использования карт «Мир» на Кубе.

О начале переговоров по использованию российской платежной системы «Мир» министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил в начале мая прошлого года.

Он пояснил, что удобные условия для оплаты услуг и покупки товаров привлечет больше туристов из России.

На сегодняшний день российская платежная система «Мир» работает в 10 странах, еще 15 государств готовы к ней подключиться.