Назван срок восстановления мирового туризма после пандемии

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили предположил, когда восстановится мировой туризм после пандемии. Об этом сообщило РИА "Новости".

По данным газеты "Известия", он отметил, что это самый серьезный кризис в истории мирового туризма. Эксперт добавил, что количество поездок в 2020 году снизилось на 74% по сравнению с предыдущим.

«По оценкам экспертной группы, международной туристической отрасли может потребоваться от двух с половиной до четырех лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года», — рассказал Пололикашвили.