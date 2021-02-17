Назван срок вакцинации всех жителей США

Все американцы, которые захотят привиться от коронавируса, смогут это сделать к концу июля. В Соединенных Штатах в середине лета будет 600 миллионов доз вакцины. Об этом заявил американский президент Джо Байден на встрече с общественностью в Милуоки.

«К концу июля у нас будет более 600 миллионов доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать каждого», — приводит ТАСС слова Байдена.

Глава США подчеркнул, что прививки американцам будут делать медики на пенсии и военные. В стране расширили число мест, где можно пройти вакцинацию. Байден спрогнозировал, что эпидемическая ситуация в Соединенных Штатах придет в норму к Рождеству.

«К Рождеству мы уже будем находиться совсем в других условиях, нежели чем сегодня. Я думаю, что через год будет значительно меньше людей, которым нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию», — добавил лидер США.

За все время пандемии американские медики выявили почти 28 миллионов случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в Штатах умерли 488 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.