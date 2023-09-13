Мир 13 сентября 2023, 15:19 Назван срок усиления всеобщей мобилизации на Украине Экс-депутат рады Кива заявил о планах Зеленского объявить войну России РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский в конце осени намерен объявить войну России и усилить всеобщую мобилизацию. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Он подчеркнул, что таким образом украинский лидер добьется сразу трех целей — уничтожит протестное население, откажется от проведения выборов президента и заставит Запад вступить в конфликт из-за угрозы наступления третьей мировой войны и масштабного кризиса, который уничтожит экономику Европы.

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В качестве подтверждения своих слов Кива привел цитату одного из советников офиса президента Украины, который подтвердил, что формально у Зеленского есть все основания для таких решений.

«Крыса, загнанная в угол, будет кусать», — процитировал Кива собеседника.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о пересмотре всех решений военно-врачебных комиссий, принятых по призывникам и мобилизованным с 24 февраля 2022 года.

На такой шаг он пошел после увольнения руководителей областных военкоматов по результатам антикоррупционной проверки, после которой завели 112 уголовных дел о взятках. За деньги сотрудники военкоматов предоставляли отсрочки или полное освобождение от военной службы, а также давали разрешение на выезд за границу.

В условиях действующих на Украине военного положения и всеобщей мобилизации подпадающие под призыв мужчины продолжили бежать из страны. По данным пограничной службы, количество пытавшихся нелегально перейти границу составило 13 600 человек, еще более шести тысяч человек поймали внутри страны с поддельными документами.

Об усилении всеобщей мобилизации на Украине также свидетельствует последний приказ Минобороны, который расширил список заболеваний, не считающиеся причиной для признания негодными к службе. В новый реестр включили излеченный туберкулез, вирусные гепатиты и бессимптомный ВИЧ.