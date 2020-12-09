Газопровод «Северный поток — 2» завершат прокладывать в водах Германии до конца 2020 года. Об этом заявил глава австрийской компании OMV, выступающей партнером проекта, Райнер Зеле.

«В январе, соответственно, начинается другой сезон, который неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод», — сообщил Зеле. Его слова привело РИА «Новости».

Ранее австрийская компания говорила, что будет и дальше привержена проекту. По словам главы OMV, для финансирования строительства было выделено порядка 730 миллионов евро. Также летом Зеле заявлял, что необходимо дать политический ответ на угрозы США ввести санкции против компаний, занимающихся прокладкой «Северного потока — 2», пишет RT.

Газопровод «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток магистрали от побережья России через Балтийское море до Германии. Их мощность будет составлять 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод протянется через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.