Назван срок прибытия первого сухогруза с украинской пшеницей в Африку

Сухогруз Brave Commander с 30 тоннами пшеницы с Украины на следующей неделе придет в порт Джибути, откуда груз направят в Эфиопию. Об этом в беседе с британской медиагруппой Би-би-си сообщила представитель Всемирной продовольственной программы ООН Клэр Невилл.

Она подчеркнула, что это первый груз с украинским зерном, который придет в Африку. Пшеницу доставят в северные штаты Эфиопии Тыграй, Афар и Амхара, где ситуация наиболее острая из-за засухи и военных действий.

По данным ООН, среди стран Африканского Рога в продовольственной помощи сейчас нуждаются более пяти миллионов человек.

Пшеницу в Африку доставит судно Brave Commander. Оно уже получило одобрение Совместного координационного центра в Стамбуле.

Соглашения о зерновой сделке Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле в начале августа. Документы предусматривают выход судов из трех украинских портов по безопасному маршруту. Они следуют до Босфора, где представители Совместного координационного центра проверяют груз и отправляют судно далее.

Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, через Стамбул прошло уже 25 судов, которые перевезли около 65 тысяч тонн украинского зерна. По словам главы государства, зерновая сделка стабилизировала мировые рынки продовольствия и спасла людей.