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    06 февраля 2021, 07:30

    Назван срок появления вакцины от аллергии на пыльцу березы в России

    Андрей Иванов

    Вакцина от аллергии на пыльцу березы, орехи и яблоки может появиться в России в следующем году. Препарат уже запатентовали. Об этом РИА «Новости» рассказал один из ее разработчиков, профессор Венского медицинского университета Рудольф Валента.
    Назван срок появления вакцины от аллергии на пыльцу березы в России

    «Вакцину против аллергии на пыльцу березы мы запатентовали с университетом иммунологии, где я в 2017 году получил мегагрант (на проведение совместных исследований с профессором Мусой Хаитовым). Сейчас идет процесс производства. Я мог бы предположить, что уже в 2022 году мы, вероятно, сможем прививать пациентов», — приводит агентство слова профессора.

    Валента напомнил, что аллергия на пыльцу березы — это причина распространенных аллергий на орехи и яблоки. По его словам, молекула аллергена в пыльце березы похожа на такую же молекулу в орехах и яблоках. У аллергиков происходит перекрестная реакция.

    «Если у вас образуются антитела на пыльцу березы, то они реагируют и на орехи, и на яблоко», — добавил ученый.

    Он отметил, что в России две главные аллергии — на пыльцу березы и на кошек. Ими страдает почти пятая часть населения страны.