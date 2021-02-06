Назван срок появления вакцины от аллергии на пыльцу березы в России

«Вакцину против аллергии на пыльцу березы мы запатентовали с университетом иммунологии, где я в 2017 году получил мегагрант (на проведение совместных исследований с профессором Мусой Хаитовым). Сейчас идет процесс производства. Я мог бы предположить, что уже в 2022 году мы, вероятно, сможем прививать пациентов», — приводит агентство слова профессора.

Валента напомнил, что аллергия на пыльцу березы — это причина распространенных аллергий на орехи и яблоки. По его словам, молекула аллергена в пыльце березы похожа на такую же молекулу в орехах и яблоках. У аллергиков происходит перекрестная реакция.

«Если у вас образуются антитела на пыльцу березы, то они реагируют и на орехи, и на яблоко», — добавил ученый.

Он отметил, что в России две главные аллергии — на пыльцу березы и на кошек. Ими страдает почти пятая часть населения страны.