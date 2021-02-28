Назван срок отмены тестов для российских туристов в Турции

С 26 мая Анкара перестанет требовать у прибывающих в Турцию туристов отрицательные тесты на коронавирус. До этой даты приезжие обязаны предоставлять анализы, сделанные не позже чем за 72 часа до рейса. Детям до шести лет справка не нужна.

Об это сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на официальном сайте.

«Российские авиакомпании получили новую телеграмму от управления гражданской авиации Турции. В ней говорится о том, что авиакомпании не смогут допускать на борт пассажиров без отрицательных тестов на коронавирус до 26 мая», — сообщила ассоциация.

В АТОР предупредили, что распоряжение властей может поменяться несмотря на обозначенный срок.

В 2020 году на турецких курортах из более чем 1,5 миллиона российских туристов коронавирусом заразились 400 человек.