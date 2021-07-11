Газопровод «Северный поток — 2» будет полностью готов к концу августа. Об этом сообщил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

«Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже завершены 98%», — приводит слова Варнига газета Handelsblatt.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что информация о завершении строительства «Северный поток — 2» — это беспочвенные слухи. По его словам, вопрос запуска газопровода лежит в плоскости общей позиции Украины и ее европейских партнеров. 4 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил об окончании укладки первой нитки «Северного потока — 2».

Специалисты начали пусконаладочные работы по заполнению газопровода голубым топливом 11 июня. Это может занять несколько месяцев. Параллельно строители продолжили укладывать трубы второй нитки «Северного потока». В Nord Stream 2 AG отметили, что все необходимые разрешения для этого у них есть.