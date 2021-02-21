Срок масштабного заселения Марса озвучили в России

Люди будут постоянно работать на Марсе уже к концу ближайшего 10-летия, а города-миллионники могут появиться на Красной планете к 2100 году. Таким прогнозом с РИА «Новости» поделился инженер, президент «Марсианского общества» Роберт Зубрин.

«Вероятно, что к 2026 или 2028 году он (американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск — прим. ред.) сможет оправлять на Марс корабли Starship с грузом или роботомиссиями и начать автоматизированное строительство базы. До того как отправлять туда людей, нам понадобятся силовые установки, системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды», — приводит агентство слова Зубрина.

Собеседник назвал амбициозными планы Маска по заселению Марса, однако не исключил, что в течение нескольких лет на соседней планете будут работать около тысячи людей, которые создадут индустриальные и сельскохозяйственные возможности для жизни.

«Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070 году, городом-миллионником или даже больше к 2100 году», — добавил ученый.

19 февраля американский ровер Perseverance успешно сел на Марс. Аппарат уже передал на Землю первые фотографии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют прибытие на Марс исследовательского ровера, и назвал подобные достижения достоянием человечества.