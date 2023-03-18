Мир 18 марта 2023, 13:21 Назван срок доставки первой партии российской нефти в Пакистан Первая партия российской нефти прибудет в Пакистан в начале апреля РИА «Новости»

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Первая партия нефти из России прибудет в Пакистан на первой неделе апреля. Об этом изданию The Express Tribune сообщил министр нефти южноазиатской страны Мусадик Малик.

«В первую неделю следующего месяца в Пакистан поставят первую партию российской сырой нефти», — сказал он.

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Россия и Пакистан в январе договорились о поставках энергоносителей, условившись до их начала согласовать объемы экспорта, вопросы оплаты, страхования и логистики.

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В соответствии с договоренностью Пакистан начал формировать план национальной безопасности в области энергетики. Он предусматривает поставки из России трубопроводного газа, сжиженного газа, сырой нефти и других типов топлива.

Ранее Пакистан импортировал нефть из ОАЭ и Саудовской Аравии, закупая около 70 миллионов баррелей каждый год. После договоренности с Россией страна рассчитывает закрыть примерно 35% потребности в сырой нефти в будущем.

Президент России Владимир Путин в феврале подписал законопроект, в соответствии с которым скидка на экспортную отечественную нефть не должна быть больше 34 долларов за баррель. Эта планка действует до 1 апреля, после чего ее начнут уменьшать.