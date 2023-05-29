Мир 29 мая 2023, 01:47 Назван способ завершить конфликт на Украине без жертв Военный эксперт Широкорад: взрыв ДнепроГЭСа остановит ВСУ и завершит спецоперацию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военный публицист, автор книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад назвал способ завершить СВО без жертв. По его мнению, взрыв плотин на Днепре разделит Украину и остановит ВСУ, написало Ura.ru.

По словам эксперта, такой вариант возможен на тот «фантастический» случай, если украинские войска прорвутся к Перекопу — селу, образующему сухопутную связь между Крымом и материком. Тогда будет достаточно нанести удар по ДнепроГЭСу и тем самым «разрезать» Украину на правобережную и левобережную части. Правобережной станет Западная Украина, в левобережную войдут ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская и Харьковская области.

Реклама

«Удары по плотинам — это достаточное средство, чтобы Украину поставить на колени. Если пойдет большая вода, российские войска немного отойдут и форсирование Днепра украинскими войсками станет невозможным», — посчитал эксперт.

ВСУ смогут переправить мирное население, войска с оружием, но перевозить танки, спусковые и ракетные самоходные установки они уже не смогут. Для этого у украинских войск просто нет плавсредств.

«Пусть они живут на том берегу. Днепр станет линией разделения между новой Россией и Украиной», — заявил Широкорад.

Большевики после 1945 года превратили Днепр выше Киева в серию искусственных морей и водохранилищ шириной 20 километров и более, напомнил публицист. Взрыв плотин уничтожит эти мосты, а Украина будет полностью разделена на две части.

Ранее отмечалось, что американское правительство начало беспокоиться из-за того, что поддержка Украины стала исчерпывать себя. Скорость поставок оружия Украине со стороны США отражается на европейских союзниках, которые тормозят со снабжением Киева из-за промедлений Вашингтона.