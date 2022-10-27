Назван способ стабилизации мировых цен на газ | 360°

Мир 27 октября 2022, 17:48 Назван способ стабилизации мировых цен на газ Глава «Новатэка» Михельсон: ввод новых мощностей и инвестиции стабилизируют цены на газ РИА "Новости"

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Единственным действенным способом стабилизировать ситуацию с очень высокими ценами на газ является ввод новых мощностей и рост инвестиций. Об этом на XV Веронском Евразийском экономическом форуме сообщил глава российской компании «Новатэк» Леонид Михельсон, написал ТАСС.

По его словам, этих мер будет достаточно, чтобы цены начали снижаться.

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«В условиях нынешних цен на газ мировой ВВП неспособен расти. Рынок начнет возвращаться к угольной энергетике при условии высокой стоимости газа», — заявил глава компании.

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Михельсон отметил, что в 2023 году мировому газовому рынку потребуется около 70 миллионов тонн сжиженного природного газа.

Также глава «Новатэка» заявил, что проект по добыче газа на Гыданском полуострове «Арктик СПГ — 2» готов более чем на 70%, его запустят согласно плану.

Ранее аналитики Международного валютного фонда сообщили, что в 2023 году цены на газ и электроэнергию поднимутся до рекордно высокой отметки, сообщал «Царьград».