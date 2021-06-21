Назван способ сломать подключение iPhone к Wi-Fi

Если подключить iPhone к точке Wi-Fi с особым названием, то интернет перестанет работать на смартфоне от Apple. Эту уязвимость выявил инженер Карл Шу. Он рассказал о своем открытии в Twitter.

Он отметил, что если создать точку доступа с названием %p%s%s%s%s%n, то гаджет не сможет к ней подключиться и из функционала исчезнет возможность выбора доступных сетей — владелец iPhone сможет пользоваться только сотовой связью.

Шу отметил, что после переименования SSID (Service Set Identifier) сети смартфон все равно не сможет к ней подключиться. По его словам, перезагрузка не поможет. Инженер отметил, что пользоваться интернетом можно будет только после полного сброса настроек. Пользователи подсказали, что значок % приводит к проблеме синтаксического анализа входных данных, а операционная система ошибочно распознает его как особый спецификатор.