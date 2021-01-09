Назван способ похудения во сне

Улун соединяет в себе свойства зеленого и черного чая. В напитке есть кофеин, который влияет на энергетический обмен и заставляет сердце биться быстрее. Эти факты подтолкнули ученых пойти дальше и провести исследование.

Влияние чая изучали в группе добровольцев, у которых не было лишнего веса и проблем со здоровьем. В исследовании приняли участие 12 человек. Некоторым из них вместо улуна давали плацебо — напиток, который трудно было отличить от чая.

Оказалось, что улун активно расщепляет жиры. Микроэлементы, которые в нем содержатся, продолжали свое действие даже во сне.

Ранее австрийские ученые из Венского медицинского университета пришли к выводу, что витамин А обладает жиросжигающими свойствами. Он преобразует белый жир в бурый при холодных температурах, а именно белый жир откладывается на боках, в области бедер и живота.