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    09 января 2021, 08:32

    Назван способ похудения во сне

    Андрей Иванов

    Всего две чашки чая улун помогут похудеть во сне. Японские ученые выяснили, что этот напиток стимулирует расщепление жиров во время сна. Результаты исследования опубликовал журнал Nutrients.
    Назван способ похудения во сне

    Улун соединяет в себе свойства зеленого и черного чая. В напитке есть кофеин, который влияет на энергетический обмен и заставляет сердце биться быстрее. Эти факты подтолкнули ученых пойти дальше и провести исследование.

    Влияние чая изучали в группе добровольцев, у которых не было лишнего веса и проблем со здоровьем. В исследовании приняли участие 12 человек. Некоторым из них вместо улуна давали плацебо — напиток, который трудно было отличить от чая.

    Оказалось, что улун активно расщепляет жиры. Микроэлементы, которые в нем содержатся, продолжали свое действие даже во сне.

    Ранее австрийские ученые из Венского медицинского университета пришли к выводу, что витамин А обладает жиросжигающими свойствами. Он преобразует белый жир в бурый при холодных температурах, а именно белый жир откладывается на боках, в области бедер и живота.