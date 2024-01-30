Мир 30 января 2024, 05:31 Назван сок, снижающий уровень «плохого» холестерина в крови Absolut TV: томатный сок полезен для сердца и сосудов Freepik

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Исследователи из австралийского Университета Аделаиды выяснили, что томатный сок помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови и улучшить работу сердца. Об этом сообщило петербургское издание Absolut TV.

Томатный сок сок содержит антиоксидант ликопин, подавляющий образование атеросклеротических бляшек и снижающий риск развития атеросклероза. Лучше всего он усваивается, если употреблять его натощак.

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В соке также содержится калий. Последний способствует нормализации артериального давления и улучшению работы сердца и сосудов. При этом не стоит считать томатный сок панацеей, предупредили исследователи. Если возникли проблемы со здоровьем, то нужно обратиться к врачам.

Ранее диетолог и сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, что томатный сок помогает снизить вероятность возникновения простатита благодаря высокому содержанию ликопина, укрепляет слизистую и улучшает цвет кожи.

При этом благодаря своей низкокалорийности он не несет вреда для фигуры, чего не скажешь о фруктовых соках.