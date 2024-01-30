30 января 2024, 05:31
Назван сок, снижающий уровень «плохого» холестерина в крови
Absolut TV: томатный сок полезен для сердца и сосудов
Исследователи из австралийского Университета Аделаиды выяснили, что томатный сок помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови и улучшить работу сердца. Об этом сообщило петербургское издание Absolut TV.
Томатный сок сок содержит антиоксидант ликопин, подавляющий образование атеросклеротических бляшек и снижающий риск развития атеросклероза. Лучше всего он усваивается, если употреблять его натощак.
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В соке также содержится калий. Последний способствует нормализации артериального давления и улучшению работы сердца и сосудов. При этом не стоит считать томатный сок панацеей, предупредили исследователи. Если возникли проблемы со здоровьем, то нужно обратиться к врачам.
Ранее диетолог и сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, что томатный сок помогает снизить вероятность возникновения простатита благодаря высокому содержанию ликопина, укрепляет слизистую и улучшает цвет кожи.
При этом благодаря своей низкокалорийности он не несет вреда для фигуры, чего не скажешь о фруктовых соках.
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