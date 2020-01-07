Японский паспорт назвали самым привлекательным в мире. Российский потерял в ценности

На втором месте рейтинга оказался сингапурский паспорт с возможностью безвизового въезда в 190 стран. Третье место поделили Германия и Южная Корея — 189 стран. В первой пятерке оказались Италия и Финляндия (188 стран), а также Испания, Люксембург и Дания (187 стран).

Американскому и британскому паспортам досталось восьмое место с показателем 184 страны с безвизовым посещением. Замыкают этот рейтинг паспорта Сирии, Ирака и Афганистана. Граждане этих государств могут посещать 29, 28 и 26 стран без визы или с упрощенным ее получением.

Россия оказалась на 51 месте списка из 107 пунктов. Россияне делят эту позицию с гражданами Микронезии с показателем 118 стран. В течение 2019 года Россия заключила безвизовые соглашения с четырьмя странами — Мьянмой, Саудовской Аравией, Сьерра-Леоне и Суринамом. Однако теперь с российским паспортом без визы нельзя попасть в Албанию, Бенин, Оман, Джибути и Сирию. Таким образом наша страна потеряла один пункт в показателе свободы перемещения.

В прошлом году Япония, Сингапур и Южная Корея с показателем 189 стран делили первое место. У Японии количество направлений увеличилось на два, у Сингапура — на одно, а Южная Корея ни с кем новые соглашения на безвизовый въезд не заключала.