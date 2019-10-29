Назван самый популярный мировой бренд моды

Между тем создатель ведущего бренда объявил, что временно уйдет в отпуск. Однако уже сегодня он выложил в Instagram сюрреалистичную рекламу своей коллаборации с Ikea.

На втором месте расположилась французская Balenciaga, которая в июле порадовала своих поклонников выпуском бумажных пакетов для смартфонов. Они очень похожи на маленькие пакеты из Ашана, но стоят 950 долларов.

На третьем месте расположился еще один итальянский бренд. Gucci после успеха и первого места во втором квартале подрастерял свои позиции. Не помогло даже сотрудничество с британским певцом Гарри Стайлсом, который стал лицом новой коллекции.

Остальные места в первой десятке расположились следующим образом: на четвертом месте Versace, на пятом — Prada, ниже расположились Valentino и Fendi. Восьмое место досталось пропагандисту клеток Burberry, на девятом оказался Saint Laurent. Замкнул десятку Vetements.