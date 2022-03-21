Назван самый популярный автомобиль в Америке сейчас

Согласно данным специалистов, самым популярным автомобилем у жителей США в феврале 2022 года стал пикап Ford F-Series. Об этом написало издание NJcar.

За месяц американцы купили 45 252 экземпляра этой модели. Второе и третье места по популярности на американском рынке занимают японский кроссовер Toyota RAV4 и паркетник Toyota Highlander, написало ИА Nation News.