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    21 марта 2022, 13:42

    Назван самый популярный автомобиль в Америке сейчас

    NJcar: Ford F-Series стал самым популярным автомобилем на американском рынке в феврале

    Полина Гребенщикова

    Согласно данным специалистов, самым популярным автомобилем у жителей США в феврале 2022 года стал пикап Ford F-Series. Об этом написало издание NJcar.

    За месяц американцы купили 45 252 экземпляра этой модели. Второе и третье места по популярности на американском рынке занимают японский кроссовер Toyota RAV4 и паркетник Toyota Highlander, написало ИА Nation News.