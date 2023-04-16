Мир 16 апреля 2023, 05:16 Назван простой способ получения Польшей части Украины Политолог Еремина: Польша может получить часть Украины в обмен на экономические программы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Политолог Наталья Еремина рассказала, как Польша может заполучить часть Украины, не прикладывая к этому особых усилий. Таким способом могут стать предложенные Киеву экономические программы, написали «Известия».

«Поляки могут предложить включение данных территорий для реализации, например, экономических программ», — сказала эксперт.

Реклама

А уже следующим шагом может стать проведение референдума в западной части Украины. Этот сценарий, отметила политолог, стал бы «самым приятным» для Варшавы. В этом случае Украина прекратит свое существование как страна и поляки без всяких рисков смогут забрать новые территории.

Однако, добавила эксперт, Варшава побоится пойти на такие шаги в случае ведения Россией активной внешней политики при ее военных успехах.

Ранее доктор экономических наук, профессор Николай Межевич высказал мнение, что поляки не беспокоятся о риске военного конфликта РФ с НАТО, так как считают, что «Россия быстро проиграет». И хотя Варшава не может остановиться провоцировать Москву, сражаться ей нечем.