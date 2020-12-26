Назван простой способ омоложения тела

Человек будет выглядеть моложе, если увеличит мышечную массу. Для этого нужно регулярно делать упражнения, правильно питаться и дополнительно принимать протеин.

Как сообщил портал Nihon Keizai со ссылкой на профессора факультета спортивного здоровья Университета Рицумэйкан Сатоси Фудзиту, спорт улучшает эластичность и структуру кожи. Мышечная масса утолщает кожный покров благодаря бигликану, а у людей с толстой кожей меньше морщин и пигментных пятен.

Дополнительный протеин сделает занятия спортом более эффективными для омоложения.

«Когда вы пропускаете занятия спортом, необходимо постоянно получать протеин. Так мышцы будут формироваться лучше. <…> На усвоение мяса, рыбы или яиц уходит определенное время, однако аминокислоты и протеин всасываются быстро, и в этом их преимущество», — заявил Фудзита.

Помимо омоложения, физические нагрузки выравнивают обмен веществ так, что можно есть и не толстеть, улучшают настроение и избавляют от стресса.