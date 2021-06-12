Назван простой способ избавиться от заложенности носа без лекарств

Избавиться от заложенности носа без лекарств можно простым способом без лекарств. Для этого понадобится ключ и несколько минут времени.

Как рассказал сайту Focus.de Института китайской медицины в Хайдельберге Йоханнес Гретен, чтобы освободить дыхание, нужно взять обычный ключ от дверного замка, приставить его к наиболее заложенной ноздре с внешней стороны носа и по восемь раз повернуть его в каждую сторону.

«Заложенный нос можно лечить определенными движениями по так называемому магическому треугольнику, который расположен вокруг наших носовых пазух», — пояснил Гретен.

Потом, по словам собеседника, то же самое нужно сделать с другой ноздрей. После манипуляций в районе носа, ключ необходимо приставит к центру лба, чуть выше уровня бровей, и повторить процедуру трижды. После этого, уверил Гретен, заложенный нос начнет дышать.

Ранее врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов предупредил, что заложенность носа может спровоцировать опасное заболевание. Если вовремя не начать лечение, то воспалительный процесс может дойти до мозга.