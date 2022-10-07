Информацию о возможных рисках ядерного конфликта назвали безосновательной | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 12:12 Поделиться Telegram

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Viber Информацию о возможных рисках ядерного конфликта назвали безосновательной Журналист Жилин заявил, что мировые политики намеренно создают риски ядерного конфликта unsplash

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Президент США Джозеф Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса над миром нависла угроза реальной ядерной войны. Журналист, военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин в интервью «360» назвал подобные пересуды безосновательными.

«Сразу после этого Нового года, в январе, была достигнута определенная договоренность. Согласно ей никто не будет применять ядерное оружие даже в случае конфликтов», — отметил он.

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По его словам, на это практически никто не обратил внимания из-за праздника.

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Жилин отметил, что текущая мировая риторика относительно конфликта планетарного масштаба напоминает события конца прошлого столетия.

«Все, что сейчас происходит, я наблюдал во времена позднего Советского Союза. Тогда создавались идеи „Звездных войн“, а население СССР и США училось пользоваться бомбоубежищами и было в состоянии истерии», — сказал собеседник «360».

Также он напомнил о встрече президентов обеих стран Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего на Мальте, во время которой удалось достичь определенных договоренностей и устранить угрозу ядерного конфликта.

Жилин добавил, что у него есть предположения по срокам окончания текущего обострения ситуации.

«Нынешняя эскалация закончится 15-16 ноября, после встречи президента России Владимира Путина и Байдена на G20», — рассказал он.

Также полковник запаса отметил, что сознание людей находится на пределе. Пр этом некоторые СМИ намеренно сеют панику, показывая недостоверную информацию. В том числе и о перемещении ядерного вооружения.

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