Назван потенциальный рассадник новых штаммов коронавируса в будущем

Великобритания может стать рассадником новых мутировавших штаммов коронавируса, потому что местные власти слишком полагаются на программу вакцинации. Такой прогноз сделал доктор Хилари Джонс в эфире телеканала ITV.

«Все говорят, что прививка помогла, и она действительно помогла, существенно снизила тяжелые и смертельные случаи заболевания. Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с „альфа“-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен ‚дельта"-вариант, который намного заразнее», — заявил Джонс.

Он не исключил, что в будущем Великобритания столкнется со вспышкой заболеваемости на уровне 50 тысяч случаев ковида в сутки, что приведет к стремительной мутации SARS-CoV-2. По словам Джонса, страна превратится в «фабрику новых вариантов вируса».

По данным Университета Джона Хопкинса, за все время пандемии британские медики выявили почти пять миллионов случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 128 495 человек. Согласно статистике, в Великобритании прививку от SARS-CoV-2 уже сделали 64% населения.