Мир 29 ноября 2023, 09:38 Назван подозреваемый в убийстве россиянки и ее дочери в Турции Shot: в убийстве россиянок в Турции заподозрили второго мужа жертвы Unsplash

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В убийстве россиянки Ирины и ее дочери-подростка в Бодруме заподозрили 45-летнего второго мужа Ирины, гражданина Литвы Андрея К. Об этом написал Telegram-канал Shot.

По информации канала, в браке у них родился сын, который тоже жил на вилле в Турции. Местные СМИ предположили, что подозреваемый уехал оттуда вместе с ребенком.

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О мужчине известно, что шесть лет назад он был телохранителем у олигарха из Монако и украл драгоценности из его сейфа. В московском аэропорту беглеца задержали, однако из-под стражи он сбежал.

По предварительным данным, россиянку и ее дочь застрелили, их тела завернули в простыню и связали веревкой. Друзья погибшей вначале подали заявление о пропаже, а затем сами поехали в Бодрум и увидели в доме, где жили мать и дочь, кровь на диване. Тогда друзья вновь обратились к правоохранителям, уже с заявлением о том, что могло произойти убийство.

Ирина работала моделью брендовой одежды. Ее дочь мечтала стать блогером, у нее было около 30 подписчиков в TikTok, отметило издание Msk1.