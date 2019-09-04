Назван первый штат США, где запретили вейпы

Запрет распространится на продажи вейпов как в сети, так и в обычных магазинах. При этом он коснется только электронных сигарет со сладкими и фруктовыми ароматами и с добавками мяты и ментола. Электронные сигареты с табачными картриджами под запрет не попадают.

Изначально запрет введут на шесть месяцев, чтобы оценить эффективность принятых мер. Затем его могут снова продлить на более долгий срок.

Губернатора штата Гретхен Уитмер сообщила, что причиной запрета на продажу вейпов стали участившиеся случаи легочных и респираторных заболеваний среди молодежи. По ее словам, производители используют фруктовые ароматы, чтобы развить у молодых людей дурную привычку, сообщила газета «Взгляд».