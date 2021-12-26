facebook_pixel
    26 декабря 2021, 23:37

    Назван первый признак начала третьей мировой войны

    Политолог Чанг: просчеты Байдена в области космоса могут привести к мировой войне

    Дарья Бунякова

    Просчеты президента США Джо Байдена в космической отрасли могут стать поводом для начала третьей мировой войны. Об этом заявил американский политический обозреватель Гордон Чанг.

    Назван первый признак начала третьей мировой войны

    «Один из первых признаков начала войны: вытеснение США», — сказал политолог Daily Express.

    При этом Чанг не стал уточнять, как именно он пришел к такой точке зрения. По словам американца, президент страны ничего не делает для ослабления конкурентов США. Он подчеркнул, что администрация Байдена не справляется с задачей защиты страны.

    В последнее время страны Запада все чаще озвучивают различные сценарии войны. Ранее вице-президент США Камала Харрис предупредила, что Россию могут ждать «самые сильные» санкции из-за ситуации на Украине. Она отметила, что американская сторона очень четко дает понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины.

    При этом российские власти уже не раз заявляли, что ни о каком военном вторжении на украинскую территорию речи не идет. Все заявления о «российской угрозе» являются предлогом для размещения военных НАТО у границ России.