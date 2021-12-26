Назван первый признак начала третьей мировой войны

Просчеты президента США Джо Байдена в космической отрасли могут стать поводом для начала третьей мировой войны. Об этом заявил американский политический обозреватель Гордон Чанг.

«Один из первых признаков начала войны: вытеснение США», — сказал политолог Daily Express.

При этом Чанг не стал уточнять, как именно он пришел к такой точке зрения. По словам американца, президент страны ничего не делает для ослабления конкурентов США. Он подчеркнул, что администрация Байдена не справляется с задачей защиты страны.

В последнее время страны Запада все чаще озвучивают различные сценарии войны. Ранее вице-президент США Камала Харрис предупредила, что Россию могут ждать «самые сильные» санкции из-за ситуации на Украине. Она отметила, что американская сторона очень четко дает понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины.

При этом российские власти уже не раз заявляли, что ни о каком военном вторжении на украинскую территорию речи не идет. Все заявления о «российской угрозе» являются предлогом для размещения военных НАТО у границ России.