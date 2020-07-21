Назван объем фонда восстановления экономики Евросоюза

Фонд восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Европейского союза составит 750 миллиардов евро. Более половины из этой суммы — 390 миллиардов евро — утвердили в форме субсидий, которые будут выдавать по ходу реформ.

«Основа этого фонда восстановления сохранилась, как ее и предлагала Еврокомиссия, предложения Франции и Германии в него включены. Общий объем в 750 миллиардов евро сохранен. Субсидии несколько меньше, с 390 миллиардами евро гарантий больше [чем займов]», — приводит РИА «Новости» слова канцлера Германии Ангелы Меркель на совместной с главой Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

Переговоры по антикризисному плану ЕС завершились в ночь на 21 июля в Брюсселе. Вместо запланированных двух дней саммит продлился четыре дня. Меркель подчеркнула, что антикризисный бюджет составили так, чтобы внутренний рынок ЕС мог функционировать во время тяжелого кризиса. Она отметила, что переговоры были тяжелыми.

Лидеры стран союза решали вопросы по наполнению, распределению и управлению финансовым пакетом для поддержки экономики, которая получила сокрушительный удар из-за коронавируса. Макрон назвал день принятия плана по восстановлению европейской экономики историческим.